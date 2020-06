Notizie Inter, senti Vidal: “Conte mi ha insegnato molto”

Ultime Inter | Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a El Periodico, il cileno non ha negato di trovarsi bene a Barcellona, ma ha voluto sottolineare come pretenda un ruolo da protagonista:

Futuro?

“Penso di poter avere ancora 3/4 anni ad alto livello. A Barcellona mi sento molto felcie, qui c’è una grande sintonia nello spogliatoio, ma voglio sentirmi importante. Non dico tutte le partite, ma quelle che sono fondamentali vorrei giocarle, perchè è il modo che ho per aiutare a vincere i titoli. In giro ci sono giocatori con molto talento, ma in quelle partite entrano in gioco anche altre cose, come i sentimenti, quelli sono difficili da reggere“.

Ultime Inter, Vidal su Conte

Il centrocampista ha parlato del suo possibile addio e del rapporto con l’allenatore dell’Inter Antonio Conte che lo accoglierebbe a braccia aperta a Milano per riportare lo scudetto ai nerazzurri come accaduto a Torino con la Juve: