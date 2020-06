News Bologna, Mihajlovic su punizione: ancora una volta, al Dall’Ara, delizia tutti

News Bologna – Mihajlovic | Non lo ferma nessuno, Sinisa non si smentisce mai. Un uomo dal carattere duro, ma che si è sciolto durante questo periodo complicatissimo, il più difficile che un uomo possa affrontare. Ma lo ha insegnato lo stesso Mihajlovic in campo, lui lotta fino alla fine, qualsiasi sia il nemico. Anche il più difficile da combattere, lui non sa proprio come tirarsi indietro. Lo abbiamo visto correre sui campi di allenamento nel giorno della ripresa degli stessi, con un fisico un po’ affaticato dal brutto male che lui stesso sta combattendo. Oggi però, le immagini che arrivano dal Dall’Ara di Bologna, sono splendide. Vestito con la solita tuta da allenamento, si è concesso qualche tiro. E le sue parabole, sono meravigliose.

Ultime Bologna, Mihajlovic col piede caldo: splendide magie al Dall’Ara

E’ apparso tramite il canale ufficiale del Bologna un video molto particolare, tanto quanto bello. Nel video c’è Sinisa Mihajlovic, a ridosso dell’area di rigore, pronto a tirare i calci piazzati. Il piede è lo stesso, chirurgico, con il suo estremo che spesso non può niente. Le parabole che ha disegnato in campo nella sua esperienza da calciatore, sono praticamente le stesse. Sinisa è quello di sempre e lo ha dimostrato ancora una volta. Piede magico, talento fuori dal normale. Di seguito, le bellissime immagini in arrivo da Bologna. Ecco Sinisa, in tutto il suo genio calcistico.