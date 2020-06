Napoli-Inter 1-1 LIVE: Mertens pareggia in contropiede – VIDEO

Napoli-Inter: arriva il pareggio da parte di Mertens, assist di Insigne

Napoli Inter | Match subito bellissimo al San Paolo, dove Napoli e Inter si danno battaglia dal primo minuto. Le due compagini dimostrano grande intensità, e dopo il gol del vantaggio di Eriksen, gli azzurri trovano una buona reazione. Al 41′ arriva il pareggio. Ospina blocca dopo una palla inattiva e trova Insigne in contropiede: il capitano dei partenopei riesce a tenere botta ad Eriksen e a mettere la palla in mezzo per Mertens. Il belga non sbaglia e siglia l’1-1. Un match molto bello ed interessante, e soprattutto ancora tutto da scrivere.