Napoli-Inter, Marotta: “Vincere è nel nostro dna”

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Rai 1 a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Napoli in Coppa Italia.

Napoli-Inter, le parole di Marotta

Sta per cominiciare la seconda semifinale di Coppa Italia (qui le formazioni ufficiali), queste le parole del dirigente nerazzurro Beppe Marotta a pochi istanti dall’inizio della gara: “La voglia di vincere è nel dna di questa società. Il Triplete è stato straordinario, ma anche in questo caso vogliamo essere Inter. Tutto il calcio si è impegnato per il ritorno in campo, grazie a Dal Pino, Gravina, i carichi di lavoro sono diversi, il calcio da qui in avanti sarà una grande incognita“.