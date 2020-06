Napoli-Inter 0-1 LIVE: Eriksen sblocca la gara da corner, sfiora Di Lorenzo – VIDEO

Napoli-Inter: nerazzurri in vantaggio, gol rocambolesco da calcio d’angolo

Napoli Inter | Inizia subito con il botta la semifinale di Coppa Italia in scena al San Paolo, dove a partire forte è la squadra guidata da Antonio Conte. I nerazzurri riescono subito a creare qualche importante azione, e dopo appena 3 minuti riescono a passare in vantaggio dopo un rocambolesco calcio d’angolo. Alla battuta va Eriksen, il cross è molto velenoso, e probabilmente sfiora Di Lorenzo che beffa Ospina. L’Inter è dunque in vantaggio, e dopo il punteggio dell’andata, si trova ora in perfetta parità.

