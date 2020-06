Gattuso dopo Napoli-Inter: “Rinnovo? Voglio stare tranquillo, posso anche andare a casa”

Gattuso dopo Napoli-Inter

Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni Rai dopo il pareggio contro l’Inter. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Voglio ringraziare le persone che sono state vicine a me e alla famiglie. Dedico la mia vittoria a mia sorella, grazie ai ragazzi per la gioia che mi hanno dato oggi. Tenuta fisica? Dobbiamo ancora imparare la fase difensiva, lo step più importante sia migliorare su questo aspetto. Quando facciamo le cose fatte bene, sappiamo soffrire. Abbiamo preso un gol da tonni, è stato un errore da linea. La squadra ha fatto bene, siamo ripartiti da dove abbiamo finito. Uscite con difficoltà nel primo tempo? Uscivamo da destra, dovevamo cambiare più spesso gioco. Sicuramente il primo tempo non abbiamo giocato in maniera corretta. La squadra è convinta? Si, lavora bene durante la settimana. Sono ragazzi che stanno dando tutto, il livello di questa squadra è molto alto. Se riusciamo a fare le due fasi, possiamo toglierci qualche soddisfazione.

Sul rinnovo? Voglio vivere quello che sto facendo con tranquillità, mi piace lavorare con persone che mi stimano. Ho una società che mi ha dato grandi possibilità, sapete che posso anche andare a casa se sbrocco. Cosa è cambiato dopo il gol di Mertens? Ci siamo liberati un po, oggi non era facile. In questo momento siamo stati bravi, però è successo un qualcosa di difficile. E’ il tuo Napoli e il tuo Insigne? Ho un buon feeling con tutti, poi è normale che alla fine devo fare delle scelte. Finale con la Juventus? Affrontiamo una Juventus abituata a vincere, ce la possiamo giocare”