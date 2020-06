Mercato Juventus, Arthur messo alla porta dal Barcellona

Mercato Juventus: Arthur, i balugrana lo lasciano in panchina

Mercato Juventus Arthur | Settimana davvero molto intense di mercato, dove la maggior parte delle big europee si stanno muovendo a caccia di rinforzi. In Serie A soprattutto c’è parecchio movimento, e ne sa qualcosa la Juventus, la quale starebbe cercando di chiudere per qualche rinforzo, ma anche di gestire al meglio qualche giocatore in uscita. Tra i partenti c’è Pjanic, il quale ha già ribadito l’intenzione di cambiare maglia per approdare al Barcellona: la trattativa però non è affatto semplice, anche perchè ci sarà da trovare il tanto ambito accordo proprio con i blaugrana.

Si parla di uno scambio, e possibilmente con Arthur nell’affare, centrocampista brasiliano molto apprezzato da Sarri e dirigenza. Il giocatore però non sembra intenzionto a lasciare la Spagna, e pertanto la trattativa è andata raffrendandosi sempre di più. Ora però lo scenario può cambiare ancora, con la squadra blaugrana che ha deciso di metterlo in panchina in questa prima gara di Liga post pandemia. Una scelta che sa tanto di indizio di mercato.

News Juventus: Pjanic-Barcellona, affare ancora vivo

L’affare Pjanic-Barcellona dipenderà parecchio da Arthur. Il brasiliano adesso è stato messo alle strette dal suo club, e chissà che non possa alla fine decidere di partire. Per ora la trattativa è ancora viva, non ci resta che attendere.