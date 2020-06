Conte dopo Napoli-Inter: “Meritavamo di più, niente da rimproverarci”

Antonio Conte, intervistato da ‘Rai Sport‘ ha parlato della sconfitta della sua Inter che ha perso l’occasione di andare in finale di Coppa Italia

Coppa Italia, Conte: “Ospina decisivo. Uscire così lascia l’amaro in bocca”

E’ un Antonio Conte amareggiato dopo il match del San Paolo. Ai microfoni di ‘Rai Sport‘ ha dichiarato: “Meritavamo molto di più. A livello di prestazione ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo creato tanto, potevamo essere più cattivi sotto porta, ma Ospina è stato miracoloso. Il gol subito è stata una leggerezza che potevamo evitare, lascia un po’ di amaro in bocca. Sono soddisfatto perché siamo sulla buona strada. Siamo usciti contro un buon Napoli. Dobbiamo migliorare nella cattiveria. Ho poco da rimproverare ai ragazzi, mi dispiace per loro perché meritavano di disputare la finale, comunque sono soddisfatto della loro prova. Il Napoli ha giocato una partita chiusa per cercare di difendere e di ripartire. Non è mai semplice per i centrocampisti questi tipi di situazione. Nonostante l’atteggiamento difensivo del Napoli, abbiamo creato tantissimo. Eriksen? Sono molto contento della sua prestazione, si sta integrando. Abbiamo lavorato su di lui dal punto di vista tattico e fisico e i risultati si vedono. Abbiamo commesso una leggerezza sul gol subito, purtroppo le abbiamo pagate. Mi dispiace, faremo tesoro di questo perché sono i dettagli a fare la differenza in queste partite. Andiamo avanti per la nostra strada, supereremo ogni step. L‘Inter ha dominato contro una grande squadra come il Napoli che è l’antagonista della Juventus, non dimentichiamolo. Non abbiamo fatto giocare il Napoli tirando in porta 17 volte”.

