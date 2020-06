Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Napoli-Inter

Sta per cominciare la seconda semifinale di Coppa Italia: questa sera allo stadio San Paolo si affrontano Inter e Napoli per determinare la sfidante della Juventus, già qualificata per la finale.

Aspettando le formazioni ufficiali di Napoli-Inter

Grande attesa per un altro big match in un calcio che muove i primi passi dopo tanto tempo. Si parte dallo 0-1 dell’andata con cui s’imposero gli azzurri grazie al gol di Fabian Ruiz. Lo spagnolo potrebbe non partire titolare a causa di alcuni problemi fisici riscontrati negli ultimi giorni. Gennaro Gattuso opterà per il classico 4-3-3, con Ospina tra i pali, difesa formata da Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e Hysaj. A centrocampo la sicurezza è Demme davanti alla difesa, con Lobotka che ha dato forfait per infortunio: le mezze ali saranno come Elmas e Zielinski. Attacco con Mertens al centro: il belga ha superato i problemi fisici e partirà dall’inizio, accanto a lui Insigne a sinistra e Politano a destra.

I nerazzur invece schierano tra i pali il portiere titolare, con la solita difesa a 3 formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Candreva e Ashley Young sulle fasce, con Brozovic e Barella nel mezzo. Eriksen agirà alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez.

Le scelte di Gattuso e Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candeva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.