Ultime Torino: Belotti incedibile, si tratta per il rinnovo

Calcio mercato Torino Belotti rinnovo Napoli Inter Ultime | Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, è da diversi anni finito nel mirino dei principali club d’Europa. Per il Gallo c’è la fila in Italia e non solo, perché anche squadra come Monaco, Everton, West Ham e Atletico Madrid seguono il calciatore con attenzione da tempo. In Italia le squadre che hanno messo il calciatore nella propria lista di mercato sono Inter, Napoli e Fiorentina. Il calciatore dei granata non è mai stato considerato sul mercato dal presidente Urbano Cairo, ma ora con un contratto in scadenza nel 2022 tutto cambia. Il Torino dovrà decidere se raggiungere l’accordo per il rinnovo o lasciarlo partire con una cessione immediata la prossima sessione di calciomercato. Il nuovo ds Davide Vagnati è già a lavoro per trovare l’intesa sul rinnovo e allontanare definitivamente le big.

LEGGI ANCHE >>> Torino, Belotti verso il rinnovo

Calciomercato Torino: Cairo alza il muro per Belotti, niente da fare per Napoli e Inter

Come riportato però da Tuttosport, Napoli e Inter non mollano la presa per l’attaccante italiano classe 1993. Le possibilità però di chiudere il suo acquisto continuano a ridursi. Il presidente del Torino Urbano Cairo continua ad alzare il muro rifiutando i corteggiamenti per la sua punta di diamante. Al momento nessun’offerta potrebbe convincere il numero uno dei granata, Belotti è considerato incedibile dalla società.