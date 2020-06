Notizie Roma, Under verso la cessione

Calcio mercato Roma Under Napoli Milan | La Roma programma la prossima stagione con molte difficoltà. Bilancio in rosso per il club di James Pallotta che deve fare i conti con le tante perdite. Si parla di oltre 100 milioni in quest’ultima stagione. Intanto, il club lavora per sfoltire la rosa e respirare un po’ tramite qualche cessione importante. Tra i vari calciatori finiti sul mercato c’è Cenzig Under, ottimo esterno d’attacco e giovane che però non rientra nei piani di mister Paulo Fonseca. Dunque per lui la Roma potrebbe racimolare diversi milioni senza considerarlo una vera perdita di rilievo. L’intenzione del club è quella di cederlo ad una cifra di mercato non troppo elevata ma raggiungibile per molti club. Sulle sue tracce ci sono in particolare club di Serie A come Napoli e Milan, ma anche club stranieri come Bayern Monaco, Tottenham e Arsenal. Il classe 1997 turco è legato alla Roma con un contratto fino al 2023.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Under in uscita

Calciomercato Roma: fissato il prezzo di Under, sfida tra Napoli e Milan

Come svelato da Sportmediaset, molti club hanno messo nel mirino il calciatore turco che è in procinto di lasciare la Roma. Cengiz Under finisce nella lista delle cessioni e la Roma fa anche il prezzo: il calciatore vale almeno 25 milioni di euro, è questa la valutazione che la Roma fa di lui. bilancio piange e urgono operazioni in uscita. Da capire chi tra i club metterà per primo le mani sul giovane esterno d’attacco, il Napoli ci pensa in caso di mancato rinnovo di Callejon.