Calciomercato Roma Pedro Chelsea | La situazione economica non felicissima della Roma potrebbe costringere i giallorossi a cedere i pezzi pregiati e ad acquistare in prestito o a parametro zero. Tra i prossimi acquisti ci potrebbe essere Pedro Roderiguez, attaccante del Chelsea, in uscita dai Blues a parametro zero.

Calciomercato Roma, Pedro attendei giallorossi

Il calciatore spagnolo ex Barcellona ha il contratto in scadenza il 30 giugno e, ad oggi, non ha ancora rinnovato con i Blues per il completamento della stagione. Il Chelsea tornerà in campo il 21 giugno contro l’Aston Villa e potrebbe essere quella l’ultima partita di Pedro a Stamford Bridge. Dopodiché ha le idee molto chiare: vuole solo la Roma. Stando a quanto riferisce calciomercato.it, ci sono stati sondaggi molto insistenti da Qatar, Premier League e Liga per Pedro che, però, non ha ancora dato una risposta, proprio in attesa della Roma.

Leggi anche – Roma, la TOP11 delle cessioni di Pallotta (FOCUS CM24)

Roma, offerte dall’estero per l’esterno del Chelsea

I giallorossi hanno intenzione di chiudere il prima possibile con l’attaccante spagnolo ma dovranno chiarire prima le situazioni contorte e delicate degli uomini offensivi. C’è da capire se il prestito di Mkhytarian sarà rinnovato fino al termine della stagione e anche per l’anno prossimo. Poi ci sono da chiarire le posizioni di Kluivert e Under, esterni in uscita dalla Roma in caso di offerte allettanti. Pedro vuole continuare la sua avventura in Italia per provare anche l’esperienza in Serie A dopo quelle in Spagna e Inghilterra: per questo attende la Roma.