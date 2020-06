Calciomercato Roma: Mkhitaryan resta, scambio con l’Arsenal

Ultime Roma, trovata la formula per tenere il centrocampista armento Mkhitaryan, Justin Kluivert potrebbe trasferirsi all’Arsenal nel prossimo calciomercato.

Petrachi lavora con il club inglese per tenere Mkhitaryan che vorrebbe restare alla Roma.

Lo scambio tra le due società ora è una delle ipotesi per la prossima sessione di trasferimenti: l’olandese è in uscita e consentirebbe ai giallorossi di mettere a bilancio una bella plusvalenza.

Ultime AS Roma: Kluvert valutato 40 milioni

Il calciatore, infatti, pesa per “soli” 13 milioni. Come riportato da “La Repubblica”,la Roma chiede di valutare il giocatore 40 milioni di euro, ai quali eventualmente scontare il valore del trequartista armeno.

Il club capitolino, nonostante l’età ed il contratto più pesante, sarebbe pronto a fare uno sforzo per il calciatore che Fonseca vorrebbe tenere.

Dietro la trattativa lo zampino di Mino Raiola, l’agente del figlio di Patrick, che vorrebbe portare Justin in Inghilterra.

Un vero peccato per la Roma che per la prima volta aveva toccato con mano in questa stagione le qualità di Kluivert: 27 presenze, 7 gol (4 in campionato e 3 in Europa League) e 2 assist. Fonseca l’ha utilizzato tantissimo rispetto a quanto fatto da Di Francesco e Ranieri lo scorso anno. Ma la Roma deve cedere, e per non rinunciare a Zaniolo, l’olandese ed Under sono i primi in uscita.