Calciomercato Napoli, Koulibaly costa 100 milioni: il PSG si tira fuori?

Calciomercato Napoli: il club parigino spaventato dalla richiesta azzurra

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Il mercato di Serie A continua ad essere più intenso che mai, e in queste ultime settimane sono state diverse le voci riguardanti le big del nostro campionato. In vista della prossima stagione sono previsti dei rinforzi importanti, ma il vero obiettivo resta quello di trattenere i propri gioielli. Ne sa qualcosa il Napoli, il quale non vorrebbe lasciar partire per nessuna ragione Koulibaly, in assoluto uno dei migliori difensore in Italia. Per il centrale senegalese ci sono stati tanti interessamenti, ma uno in particolare ha suscitato l’attenzione da parte di tutti: il PSG.

La squadra francese segue da tempo il difensore azzurro, ma la risposta del Napoli è sempre stata la stessa: 100 milioni di euro, non di meno. Ecco che la pista si è piano piano raffreddata, con i parigini che hanno deciso con il tempo di allentare la presa. Proprio a proposito di questo, nelle ultime ore è arrivata l’ennesima notizia: vista l’altissima richiesa, stando a quanto riportato da Le Parisien, pare che il PSG abbia deciso di abbandonare la trattativa.

Koulibaly: United in pole

Il PSG ha abbandonato l’affare Koulibaly, e ora per il difensore del Napoli si sono aperte altre strade. Per ora pare ci sia il Manchester United in vantaggio, con un’offerta che potrebbe stavolta convincere ADL. Questi i dettagli riportati dalla nostra redazione.