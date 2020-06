Ultime Napoli, pressing per l’acquisto di Immobile

Calciomercato Napoli Immobile Lazio ultime | Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è il bomber dell’anno. Il calciatore della Lazio è in corsa per la Scarpa d’Oro, visti i suoi 30 gol stagionali (27 in campionato in 26 partite). La punta italiana insegue Robert Lewandowski che ora è distante 6 punti (60 contro 54), visto che in Germania il campionato è già ripreso da diverse settimana. Ciro però è tranquillo, il suo obiettivo è lo scudetto con la Lazio che dista soltanto 1 punto dalla Juventus capolista. Immobile e la squadra sognano e farà di tutto per raggiungere questo obiettivo a suon di gol, per magari portarsi a casa anche un doppio premio personale: la Classifica Capocannoniere di Serie A e la Scarpa d’Oro. Sul calciatore classe 1990 e con un contratto in scadenza nel 2023 ci sono molti club, tra questi il Napoli che da settimane fa un forte pressing per averlo e il Manchester United che è spuntato fuori nelle ultime ore. Ora però la Lazio vuole rinnovare e Immobile ha fatto la sua scelta.

Calciomercato Napoli: Immobile ha deciso, la comunicazione alla Lazio

Come riportato da Il Tempo, Immobile ha fatto la sua scelta che è stata poi comunicata alla Lazio. Il calciatore è lusingato del pressing del Napoli, la sua terra, ma non ha intenzione di lasciare la Lazio. Il calciatore ha infatti dato l’ok per concludere i dettagli per il prolungamento del contratto fino al 2025. Immobile e la Lazio quindi sono pronti a continuare insieme a vita. Accordo già raggiunto tra le parti, ora si attende solo la firma del contratto.