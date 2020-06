Ultime Napoli: Diego Llorente per la difesa

Calcio mercato Napoli Diego Llorente ultime | Il Napoli lavora in vista della prossima stagione. Il club azzurro dovrà fare i conti con qualche cessione importante (l’ultima Gonzalo Higuain alla Juventus nel 2016). La società potrebbe restare fuori dalla prossima edizione di Champions League e per questo potrebbe approfittare di cessioni di qualche calciatore a fine ciclo. Uno di questi potrebbe essere Kalidou Koulibaly, molto vicino all’approdo in Premier League. Il Napoli valuta almeno 80 milioni il proprio pilastro di difesa e ha messo nel mirino tantissimi calciatori. Uno di questi è Diego Llorente, difensore del Real Sociedad ed ex Real Madrid. Il classe 1991 ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe partire la prossima sessione di mercato. Su di lui però c’è la forte concorrenza di diversi club, tra cui il Monaco.

Calciomercato Napoli: si allontana Diego Llorente, 40 milioni dal Monaco

Come riportato da CalcioNapoli24.it il Real Sociedad ha già rifiutato un’offerta nelle scorse settimana e di 20 milioni di euro dal Monaco per il proprio calciatore. Ora però il club francese è pronto a farsi nuovamente sotto, questa volta con una maxi offerta di 40 milioni. Il Monaco molto probabilmente lascerà partire Kamil Glik, vicino al ritorno al Torino, e dunque vuole sostituire il centrale di difesa con un calciatore più giovane. Intanto, Diego Llorente ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.