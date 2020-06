Calciomercato Milan Thiago Silva Napoli | Perso il primo obiettivo stagionale, il Milan pensa subito al prosieguo della stagione e a programmare la prossima. Tante potrebbero essere le cessioni, da Donnarumma a Kessiè ma in entrata i rossoneri cercano le opzioni giuste per migliorare la rosa in ogni reparto.

Milan, c’è concorrenza per Thiago Silva

Il sogno dei tifosi del Milan ha un volto molto conosciuto dalle parti di Milanello e corrisponde all’identikit di Thiago Silva, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ci potrebbe essere anche quello del difensore brasiliano che, però, piace tanto anche in patria e al Napoli che, in caso di addio di Koulibaly vorrebbe affidare la difesa ad una figura esperta. Sondaggi ci sono stati anche dall’Inghilterra, con Carlo Ancelotti particolarmente interessato al difensore fortemente voluto anche ai tempi del PSG.

Leggi anche – Calciomercato Milan, Kalulu è il primo colpo: lunedì le visite mediche

Calciomercato Milan, Thiago Silva: “Ho tanto da raggiungere in Europa”

I dubbi sul futuro li ha spenti lo stesso Thiago Silva che ha negato un possibile ritorno in patria. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Caras, attraverso una diretta Instagram, ha spiegato che resterà in Europa.

“Sono enormemente grato al Fluminense per tutto quello che mi ha dato, ma ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa”.