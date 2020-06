Calciomercato Milan, piace Szoboszlai: ma ci sono anche altre italiane

Ultime Milan, ai rossoneri piace anche Szoboszlai. Come riportato da Tuttosport, nella lista degli obiettivi di mercato per il Milan ci sarebbe anche il centrocampista ungherese.

Il calciatore, tuttavia, piace anche a Inter e Napoli. Gli azzurri, infatti, con Allan e Fabian Ruiz in bilico in vista della prossima stagione, setacciano il mercato.

Aurelio De Laurentiis, sembrerebbe intenzionato a cercare di ingaggiare un altro calciatore per il centrocampo, dopo gli arrivi a gennaio di Diego Demme e Stanislav Lobotka.

Tra gli obiettivi di mercato anche Dominik Szoboszlai. Anche il Milan ha il medesimo problema. per questo da la caccia al centrocampista del Salisburgo che tanto desidera Rangnick. Dunque per i due club in estate sarà asta come per Myron Boadu e Sardar Azmoun.

Il duello di mercato fra Milan e Napoli però potrebbe vedere un terzo incomodo: la Lazio. Sul talento ungherese, la dirigenza del Diavolo ha messo su gli occhi da diverso tempo ma deve stare attenta anche ad altri due club italiani.

Ultime Milan, c’è anche la Lazio

A proposito del centrocampista, inoltre, è ancora vivo in Italia l’interesse anche della Lazio. Tare segue il calciatore da tempo ed in caso di cessione di Milinkovic-Savic sarebbe lui il primo obiettivo.