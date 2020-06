Ultime Milan: cambia tutto in difesa, pressing per Milenkovic

Calcio mercato Milan Milenkovic ultime | Il Milan lavora senza sosta per la prossima stagione. Ieri, durante Juventus-Milan di Coppa Italia, in tribuna c’era il dirigente Gazidis ad osservare il match. Tanti calciatori con il futuro in bilico in vista della prossima stagione. Ci sarà una rivoluzione in casa Milan con l’arrivo in panchina di Ralf Rangnick. In particolare in difesa, dove Musacchio sarà ceduto ed è in forte dubbio sia la permanenza di Kjaer che di Duarte. Intanto, i rossoneri lavorano per diversi acquisti anche giovani come ad esempio il 22enne della Fiorentina Nikola Milenkovic, il 18enne Tanguy Kouassi del PSG che si svincolerà dal club francese a fine stagione e il 22enne Kristoffer Ajer del Celtic. Infine c’è Thiago Silva, che quest’anno spegnerà 36 candeline e potrebbe approdare a Milano per chiudere la carriera. Anche il calciatore esperto del PSG a fine stagione sarà senza contratto e nella lista svincolati.

Calciomercato Milan: 4 nomi per la difesa, Milenkovic in pole

Come riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe fare più di un acquisto in difesa, dove ad oggi soltanto Romagnoli è confermato. Intanto, i primi sondaggi sono stati fatti per Kristoffer Ajer, ma i veri obiettivi del club rossonero sono Nikola Milenkovic, Tanguy Kouassi e Thiago Silva.