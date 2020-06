Calciomercato Milan, Kalulu è il primo colpo: lunedì le visite mediche

Calciomercato Milan, ecco il primo colpo: è Pierre Kalulu, talento del Lione

Calciomercato Milan – Kalulu | Il calcio si è fermato, subendo un lungo stop, ma il mercato non ha mai messo il piede sul freno. Certo, la crisi economica ha colpito anche il calciomercato, ma non per questo i club sono rimasti a guardare. E’ soprattutto il caso del Milan, perché il club rossonero ha voglia di affondare i propri colpi. In particolar modo quelli che riguardano i giovani per il domani, su cui Ivan Gazidis è sempre molto attento. Coordinato dalla gestione di Massara e Maldini, l’ultimo nome ha portato a Pierre Kalulu, giovanissimo talento sfornato dalle giovanili del Lione.

Ultime Milan, Kalulu è il colpo a parametro zero: lunedì le visite mediche

Stando a quel che rivelano i colleghi transalpini de L’Equipe, il Milan ha messo le mani sul classe 2000 del Lione, Pierre Kalulu. Come annunciato dai giornalisti francesi, Kalulu sarà il primo acquisto del Milan, primo colpo a parametro zero. Il contratto vedrà la firma, nera su bianco, per in quinquennale che lo lega ai rossoneri. Stando a quanto poi rivelato dai colleghi di Sky Sport, il giocatore sbarcherà a Milano nella giornata di lunedì. Effettuerà le visite mediche per unirsi al club di casa Milan. La scadenza del suo contratto è al 30 giugno 2020 con il Lione e, per tale motivo, potrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli a partire da luglio.