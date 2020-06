Calciomercato Milan, Ibrahimovic: contatti continui con un club di Serie A

Calciomercato Milan, Ibrahimovic potrebbe dire addio ai rossoneri ma non alla Serie A

Calciomercato Milan – Ibrahimovic | L’addio di Zlatan dal Milan è un’ipotesi sempre più concreta. Ad esserlo meno, è quella che lo vede lontano dall’Italia. Sì, perché lo stesso calciatore svedese lo ha spesso ribadito. Nelle sue idee, per il futuro, non c’è ancora quella dell’addio al calcio giocato. Un po’ di vicinanza alla famiglia, in Svezia, gli avrà ancora di più messo nella testa le consapevolezze, su cosa vuol fare nel prossimo anno. Nella giornata di ieri si è registrata nuovamente l’ipotesi Bologna e, Il Resto Del Carlino, rivela delle interessanti situazioni che riguardano proprio i felsinei.

VEDI ANCHE >>> Bologna, Mihajlovic non cambia mai: splendide punizioni al Dall’Ara – VIDEO

Notizie Milan, riecco la suggestione: Ibrahimovic al Bologna, contatti in corso

Stando a quanto riportato dal quotidiano, Ibrahimovic al Bologna è qualcosa di più di una semplice suggestione. Ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra i due amici, Mihajlovic e Ibrahimovic. I due si ritroverebbero al Bologna, con Zlatan che riabbraccerebbe Sinisa, come da lui stesso promesso. Nel corso del mercato di gennaio sono state diverse le voci che hanno visto Ibra vicino al club rossoblu, tutto concluso con un nulla di fatto. Ecco che però potrebbe cambiare tutto. Mihajlovic lo gradirebbe a Bologna per sognare in grande, Ibra potrebbe decidere di chiudere la carriera ancora in Serie A.