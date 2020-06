Calciomercato Milan: colpo Upamecano, deciso il futuro

Milan, Upamecano del Lipsia pronto a lasciare la Germania. Come riportato da Tuttosport, il centrale francese non resterà in Bundesliga

Calciomercato Milan: colpo Upamecano per l’Arsenal

Tuttavia, purtroppo per il club rossonero, il centrale della Francia U21 agli ultimi Europei andrà all’Arsenal.

A pesare a Milano è stata la situazione non chiarissima del Milan, questo non agevola le trattative. Per il club la beffa è doppia.

A prendere il calciatore sarà l’Arsenal, ovvero la società che ha visto crescere Ivan Gazidis, attuale amministratiore dellegato del Milan, nel mondo del calcio.

Niente Dayot Upamecano, potente difensore francese di 21 anni. Il giovanissimo centrale del Lipsia era uno dei candidati principali per andare ad affiancare Alessio Romagnoli al centro della difesa rossonera.

Simon Kjaer potrebbe anche rimanere, ma Musacchio e Duarte non hanno convinto.

Peccato per i rossoneri, i cui occhi si erano puntati, soprattutto, su Upanamo, che ha tutto ciò che deve avere per piacere a Ralf Rangnick. E’ giovane e di prospettiva.

L’Arsenal, avrebbe già strappato una specie di promessa da parte del Lipsia: se Upamano non dovesse rinnovare il contratto, in estate andrà via visto che è in scadenza nel 2021. E i Gunners sarebbero in prima fila per prenderlo.

Mercato Milan, le tre alternative

Per fortuna dei rossoneri le alternative non mancano: Kristoffer Ajer, gigante norvegese del Celtic, per Nikola Milenkovic, 22 enne centrale della Fiorentina, e ancora Tanguy Kouassi, il più giovane di tutti con i suoi 18 anni, che gioca nel Paris Saint Germain.