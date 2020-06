Calciomercato, Leonardo annuncia il futuro di Cavani e Thiago Silva

Il direttore sportivo del PSG ha annunciato che né Cavani, né Thiago Silva faranno parte della squadra l’anno prossimo: entrambi arrivano a scadenza di contratto e potranno lasciare il club senza pagare alcunché per il proprio cartellino.

Mercato, le parole di Leonardo

Il brasiliano ha rilasciato un’intervista al periodico francese “Le journal de dimanche“, nella quale è stato perentorio: né il centrale brasiliano, né l’attaccante uruguayano resteranno a Parigi. Ecco un estratto delle sue parole: “Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il PSG la prossima stagione, è confermato“.

A questo punto si apre ufficialmente la caccia ai due campioni: per entrambi le offerte non mancano, anche se, avendo età e aspettativa diverse, le loro strade potrebbero portarli molto lontano l’uno dall’altro.

Calciomercato Inter, assalto a Cavani

Per quanto riguarda il Matador, è l’Inter la squadra più interessata. Un ritorno romantico a Napoli è un qualcosa di trito, ritrito, e irrealizzabile per il momento. Anzi, anche Marotta avrebbe più di qualche difficoltà nel concludere l’affare. Bisogna infatti battere la concorrenza delle big di mezza Europa, Atletico Madrid in testa. E per farlo, servirà mettere mano al portafoglio: se Cavani non spera di poter strappare un altro contratto allo stipendio che percepisce adesso (14 milioni di euro), almeno è fermo nel non scendere al di sotto della doppia cifra. E per i nerazzurri, che al massimo arriverebbero a 7-8 milioni, si tratta di un colpo da ponderare per bene.

Mercato Napoli, arriva Thiago Silva?

Anche il brasiliano ha uno stipendio monstre. I suoi 12 milioni di euro sono a dir poco proibitivi per mezza Europa. Tuttavia, negli ultimi giorni di è parlato di un possibile affare con il Napoli, allenato dal suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso.