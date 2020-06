Calciomercato Juventus, Pogba più lontano: arriva un annuncio sul suo futuro

Calciomercato Juventus: Januzaj parla di Pogba

Calcio Mercato Juventus Pogba | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa continuando a pensare a come rinforzarsi in vista della prossima stagione. La rosa di Sarri è molto lunga, ma la sensazione è che qualcosa cambierà, soprattutto a centrocampo. I bianconeri sognano Paul Pogba, ma la sua non è mai stata una trattativa facile, anzi. Il centrocampista francese costa tantissimo, e nonostante stia lentamente andando in scadenza, il Manchester United non sembra aver nessuna intenzione di abbassare le proprie pretese. Inoltre negli ultimi giorni stanno arrivando degli indizi che lo allontanano da un ritorno a Torino, l’ultimo poche ore fa.

A parlare è stato Januzaj, suo ex compagno ai Red Devils, e ancora sua grandissimo amico. Stando al giocatore, Pogba resterà quasi sicuramente allo United. Una vera e propria beffa, con delle parole che se si dovessero dimostrare veritiere, costringerebbero la Juventus ad abbandonare definitivamente la pista.

Juventus-Pogba: lo United spinge per il rinnovo

Il Manchester United non vuole cedere Pogba, e qualche giorno fa si era parlato addirittura di un possibile rinnovo. Il centrocampista francese sembrava intenzionato a voler cambiare aria, ma a quanto pare lo scenario è in continuo cambiamento. Questo il quadro della situazione.