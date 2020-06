Juventus, il colpo di mercato a centrocampo potrebbe arrivare da Lione. In attesa dell’apertura del calciomercato a settembre la Juventus si muove per Aouar.

Calciomercato Juventus, Paratici vira su Aouar

Ultime Juventus, da Lione a Lione. L’avventura ad alti livelli di Miralem Pjanic era cominciata proprio all’OL. Ora il suo sostituto per la Juventus potrebbe arrivare dallo stesso club.

Come riportato da Tuttosport, il Lione non farà barricate per trattenere il gioiellino Houssem Aouar, che a 21 anni è uno dei più promettenti centrocampisti europei. Il problema, per la Juventus, ad oggi è già il prezzo di partenza fissato dal numero uno del club Jean-Michel Aulas.

I francesi, infatti, chiedono 50 milioni, cifra proibitiva per il mercato bianconero dei prossimi mesi. Di certo, Aouar è destinato a lasciare la Ligue 1 come confermato ieri dal presidente.

Ultime Juventus, serve una contropartita?

Nelle ultime settimane, infatti, la Juve ha messo Aouar nella lista dei desideri. Per chiudere l’accordo probabile che i bianconeri offrano uno scambio. Si è parlato di Merih Demiral, ma la voce non ha trovato riscontri concreti, mentre un anno fa il Lione sembrava interessato a Blaise Matuidi, che però vale molto meno. I bianconeri per ora hanno preso noto dellaa disponibilità del Lione a cedere il gioiellino, ma non ci sono intese di massima.

Esiste eccome la trattativa fra Juventus e Barcellona per scambiare Arthur e Pjanic. La Juve attende che il brasiliano si convinca ma per ora non è arrivata la sperata apertura.