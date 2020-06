Calciomercato Juventus, Jorginho e Sarri non si parlano

Il centrocampista brasiliano, al contrario di quanto si dice in Italia, sta benissimo a Londra: per questo, secondo la stampa inglese, non si muoverà dal Chelsea. Addirittura arriva una rivelazione sul peggioramento del suo rapporto con Sarri.

Ultime Juve, niente Jorginho secondo The Athletic

Il prestigioso quotidiano The Athletic fa il punto sulla vita calcistica e privata di Jorginho. La notizia è che addirittura il regista ed il suo ex mentore non si parlano da 1 anno, cioè proprio da quando il toscano era il suo allenatore in Premier League. C’è dell’altro: dopo un iniziale periodo di difficoltà, quando veniva incarnato come il simbolo del Sarri-ball tanto odiato in Inghilterra, Jorgi ha conquistato a poco a poco tutti. Non soltanto i tifosi, ma lo stesso Frank Lampard, che lo ha reso un perno anche del suo centrocampo.

