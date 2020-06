Calciomercato Juventus, Higuain nel mirino del Marsiglia

Calciomercato Juventus: anche il Marsiglia pensa al Pipita

Calcio Mercato Juventus Higuain | Il mercato di Serie A si conferma uno dei più attivi, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato, si stanno occupando di varie operazioni, sia in entrata che in uscita. Occhi puntati sulla Juventus, la quale sa bene di doversi rinforzare, ma allo stesso tempo lascerà partire qualche giocatore in esubero. Parliamo soprattutto del futuro di Gonzalo Higuain, autore di una prima parte di stagione molto positiva, e che adesso potrebbe essere giunto al capolinea della sua esperienza bianconera.

Il Pipita è attorniato da tantissime voci, e su di lui si sono fiondate tantissime squadre da vari campionati. L’ultima a quanto pare proveniente dalla Francia, dove pare ci sia il Marsiglia interessato. Stando a quanto riportato da L’Equipe infatti, pare che la squadra francese abbia intenzione di provarci seriamente.

Futuro Higuain: ancora tante incognite

Il futuro di Higuain è ancora incerto, e ad oggi si può dire sia tutto da scrivere. L’attaccante argentino con molte probabilità non rinnoverà con la Juventus, e pertanto stesso la Vecchia Signora si impegnerà per trovargli una sistemazione. La patria lo chiama, così come Premier League ed MLS. Quale sarà la sua scelta finale?