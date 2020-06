Calciomercato Juventus Emerson Palmieri | La Juventus ha già iniziato a programmare la prossima stagione già da tempo. I bianconeri hanno in mente di regalare a Sarri colpi di grande calibro per proseguire con la crescita esponenziale. Uno dei nomi che si segue per la difesa è quello di Emerson Palmieri, esterno del Chelsea che in Serie A piace tanto anche all’Inter di Antonio Conte.

Juve, assist del Chelsea per arrivare a Emerson Palmieri

Juventus e Inter si sfideranno anche per il terzino italo-brasiliano, molto legato ai due allenatori che gli hanno regalato grandi soddisfazioni al Chelsea, uno con la vittoria della Premier League e l’altro con quella dell’Europa League. Il futuro di Emerson potrebbe ben presto essere lontano dallo Stamford Bridge, dopo 2 stagioni ad altissimo livello. Stando a quanto riporta Evening Standard, il Chelsea starebbe per chiudere l’affare Ben Chilwell con il Leicester. Le f0xes sarebbero disposte ad abbassare le pretese dopo la richiesta del calciatore di dire addio e provare una nuova esperienza.

Calciomercato Juventus, il Chelsea chiede 20 milioni per Emerson

La Juventus vorrebbe riportare Emerson in Serie A e l’arrivo di Chilwell al Chelsea sarebbe la mossa che aiuterebbe i bianconeri in tal senso. I Blues, però, non intendono cedere l’italo-brasiliano per meno di 20 milioni di euro. Paratici sta lavorando per limare il prezzo e abbassarlo per regalare a Sarri un terzino di alto livello che tornerebbe in Serie A anche per giocarsi al meglio le chance per una convocazione con l’Italia di Mancini per i prossimi Europei.