Ultime Juventus: Setien parla dello scambio tra Pjanic e Arthur

Calcio Mercato Juventus Pjanic Barcellona Arthur | La Juventus vuole cambiare nel reparto di centrocampo per la prossima stagione. Si lavora senza sosta per un grande scambio con il Barcellona: via Pjanic ai catalani e in arrivo Arthur in Serie A. L’affare può decollare da un momento all’altro. Dopo i tanti rifiuti del calciatore del Barcellona di finire alla Juventus, degli spiragli si sono aperti. Intanto gli spagnoli continuano il pressing per l’acquisto del centrocampista bosniaco che non è più considerato intoccabile per Maurizio Sarri. Lo stesso calciatore della Juventus ora non ha più voglia di restare e vorrebbe approdare in Spagna. Nelle ultime ore intanto sono arrivate le parole di Quique Setien, allenatore del Barcellona, in merito alle notizie recenti sul possibile scambio.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, Arthur vuole restare

Calciomercato Juve: Pjanic-Arthur, l’annuncio di Setien

Setien ha confermato le voci di mercato e ha ammesso che Barcellona e Juventus hanno già parlato dello scambio tra Pjanic e Arthur negli scorsi mesi, ma che poi la trattativa non si è mai approfondita in merito all’emergenza Coronavirus che ha cambiato tutto. Ora il calciomercato è cambiato e con lui le valutazioni dei vari calciatori. La trattativa per Pjanic e Arthur è in piedi e non è tramontata, ma soltanto messa in stand by per il momento, pronta per l’accelerata finale.