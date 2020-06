Calciomercato Inter, Sarr per la difesa: tutto sul classe ’99

Calciomercato Inter, il giovane Sarr è il colpo a zero di Marotta

Calciomercato Inter – Sarr | Dovrà ragionare per il presente e per il futuro, la società nerazzurra. Ogni reparto potrebbe essere puntellato e, tra i diversi, c’è sicuramente quello della difesa. Con De Vrij e Skriniar sempre al centro del progetto e il giovane Bastoni che punta ad affermarsi, c’è da capire quale sarà il destino per Diego Godin. Il centrale uruguaiano potrebbe dire addio, motivo per cui l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha intenzione di andare verso un nuovo perno per la difesa a tre di Antonio Conte. Oltre al sempreverde Marash Kumbulla, nel taccuino dell’ad nerazzurro, compare il nome di Malang Sarr.

News Inter, Sarr diventa un obiettivo: accelerata di Marotta per anticipare le altre

Stando a quello che riportano i colleghi di FCInterNews.it, la società interista sarebbe indirizzata verso il difensore centrale mancino, da affiancare a Skriniar e De Vrij nel prossimo anno. Il classe ’99 è in scadenza di contratto ed è molto seguito dal Napoli e, tra le ultime, pure la Juventus. E’ per questo che Beppe Marotta vorrebbe accelerare, per anticipare le altre sul talento del Nizza. Ma su di lui non ci sono solo gli occhi vigili dei club italiani, perché l’interesse è forte anche dalla Premier League. Malang Sarr, da ciò che traspare, sembra intenzionato a lasciare la Ligue 1. E l’Inter vuole affidarsi a Federico Pastorello, nuovo agente tutto italiano dello stesso difensore francese.