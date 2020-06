Calciomercato Inter: Sarr ad un passo, i dettagli

Inter, è Sarr il vero obiettivo a sorpresa. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe chiuso i il colpo in difesa.

Calciomercato Inter: Sarr da Nizza

A sorpresa Marotta e Ausilio avrebbero compiuto un scatto decisivo per il centrale. Sembrerebbe, infatti, che l’Inter abbia praticamente in pugno Malang Sarr, 21enne difensore centrale sinistro del Nizza, giocatore da tempo nel mirino degli osservatori nerazzurri e promosso anche da Conte.

A rendere appetibile l’affare, il fatto che il ragazzo si svincolerà il 30 giugno. Si è parlato di questo colpo proprio giovedì con Federico Pastorello, agente Fifa che gestisce gli interessi di Sarr.

A Milano c’è già una colonia di sei giocatori assistiti dall’agente, questa è capeggiata da Romelu Lukaku (senza contare il fatto che proprio il contributo del super-agente è stato fondamentale per tirare le fila nella trattativa per portare Antonio Conte a Milano).

Calciomercato Inter: Sarr arriva, le caratteristiche

Il difensore è noto ad Ausilio e Dario Baccin: prima dello stop aveva sommato 19 presenze in campionato a Nizza, 16 delle quali da titolare. Sarr è poi mancino di piede e sa giocare anche da terzino a 4.

Quindi risulterebbe ideale per il sistema di Antonio Conte. Per Sarr sarebbe pronto un contratto di quattro anni. Il suo arrivo cancella quello di Jan Vertonghen (su cui c’è pure la Roma). Il difensore è più giovane ed in futuro potrà essere ceduto.