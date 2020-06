Bundesliga, il Bayern Monaco vince ancora: vicina la terza stella

La corazzata Bayern Monaco non si ferma. Nonostante le assenze di Lewandowski e Muller i bavaresi superano 2-1 il B. Moenchengladbach.

Bundesliga, ottavo titolo consecutivo a un passo

Non si ferma la marcia inarrestabile dei campioni di Germania. Anche senza il loro capocannoniere Robert Lewandowski e l’attaccante Thomas Muller la compagine bavarese ha vinto, non senza qualche pericolo, contro un buon Borussia Moenchegladbach. 2-1 il risultato per gli uomini di Hans-Dieter Flick che sono vicini, oramai, a vincere il loro ottavo titolo consecutivo ed il 30esimo in assoluto.

Partita apertissima, il Bayern si porta in vantaggio al 26′ con Joshua Zirkzee. Undici minuti più tardi è Pavard a fare la “frittata“. Segna, ma nella porta sbagliata. Il gol della vittoria arriva solo a 4 minuti dalla fine con Leon Goretzka. Per quest’ultimo è il quarto centro in campionato. Non basta un grande Sommer per gli ospiti, autore di una grandissima partita e di tantissime parate. Una vittoria sudatissima per gli uomini di Flick e che porta la sua squadra a quota 73 punti, a +7 dal Borussia Dortmund, quando mancano solo 3 giornate alla fine della Bundesliga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bundesliga: occasioni di mercato, ecco chi ha il contratto in scadenza nel 2021

Bundesliga, martedì il Bayern può diventare campione

Martedì 16 giugno il Bayern Monaco può diventare campione di Germania se riesce a battere il Werder Brema, anche se il Borussia Dortmund dovesse vincere contro il Magonza il giorno dopo.