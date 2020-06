Allegri Livorno Spinelli | Il Livorno di Aldo Spinelli si aggrapperà alle ultime giornate di Serie B per tentare di agganciare i playout e salvare la permanenza in serie cadetta. Gli ultimi messi hanno visto protagonista il Livorno soprattutto per una possibile cessione della società all’imprenditore Majd Yousif. La trattativa non è andata a buon fine e la dirigenza toscana è tornata alla ricerca di possibili acquirenti.

Livorno, Spinelli: “Tra stasera e domani incontro Max Allegri”

Intanto il Presidente Spinelli incontrerà Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus che ha intenzione di dare una mano al club della sua città. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, il patron dei granata ha parlato del possibile accordo con l’ex allenatore di Milan e Juve.

“Ci attende un tour de force, ma siamo prontissimi, vogliamo evitare i playout”.

Allegri? “Tra stasera e domani mattina a Montecarlo. Lui ci tiene molto al Livorno, è la sua città, la sua famiglia vive qui. Tenere la società con Allegri nelle vesti di consulente esterno? Vediamo, ora non so dirlo, lui lo vuole mezzo mondo. Sicuramente le sue parole, nei giorni scorsi, mi hanno dato grande sostegno”.

Leggi anche – Serie A, Gravina: “Mi piacerebbe rivedere i tifosi allo stadio a luglio”

Spinelli: “Allegri vuole fare uno squadrone con noi”

Cosa le ha detto? “Vuole fare uno squadrone ed è pronto a darci una mano. Mi ha fatto davvero piacere”.

La famiglia Spinelli resterà a capo del Livorno? “Fino al termine del campionato non diremo niente, poi vedremo cosa succederà. Ora pensiamo alle prime due partite che saranno fondamentali”.