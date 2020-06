Ultime Roma, Zaniolo già in campo per gli allenamenti: Fonseca sorride

Notizie Roma, Zaniolo sorprende tutti: a luglio può già giocare

Ultime Roma infortunio Zaniolo | Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, è pronto al rientro. Il giovane calciatore italiano, considerato un patrimonio anche per la Nazionale di Roberto Mancini, lavora per tornare il più presto in campo. Infortunatosi lo scorso 19 gennaio, dove al calciatore è stato riscontrato la rottura del legamento crociato, Zaniolo ha da subito gettato via la negatività per provare con un recupero lampo di finire nella lista di Euro2020 di Mancini. La pandemia da Coronavirus ha però cambiato tutto nel mondo dello sport, come gli Europei spostati di un anno. Zaniolo ha così tirato un sospiro di sollievo e ora lavora ancora con più serenità. Intanto, il calciatore si sta preparando al rientro per aggregarsi al gruppo e terminare il finale di stagione con la maglia della Roma. Secondo le ultime notizie, il calciatore è tornato ad allenarsi sul campo, ma già nella giornata di ieri lo stesso allenatore Paulo Fonseca aveva annunciato dei netti miglioramenti nelle sue condizioni. Il tecnico della Roma ha detto che Zaniolo ha sorpreso tutti e si è ripreso prima ancora di quanto tutti speravano. Potrebbe giocare già le prime partite di luglio.

Ultime Roma, Zaniolo già in campo: Fonseca sorride

E’ Sky Sport a rivelare la notizia delle ultime ore: Nicolò Zaniolo è tornato in campo nella giornata di oggi! Il giovane calciatore della Roma, dopo i duri mesi a causa del grave infortunio dello scorso gennaio e l’operazione dei giorni scorsi al setto nasale, è tornato in campo con l’allenamento personalizzato svolto al centro di Trigoria.