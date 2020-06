Ultime Napoli, brutte notizie per Gattuso: infortunio Lobotka, salta l’Inter

Ultime Napoli – Infortunio Lobotka | E’ la vigilia di Napoli-Inter, secondo match di Coppa Italia dopo la sfida di questa sera, tra Juventus e Milan. Si è allenato quest’oggi il Napoli, per la rifinitura nel giorno che anticipa l’importante match che si giocherà al San Paolo, ovviamente a porte chiuse, contro l’Inter. E’ proprio all’interno dell’impianto di Fuorigrotta che il Napoli si è allenato, agli ordini di Gennaro Gattuso. Nel corso dell’allenamento è giunta una notizia poco positiva, perché il tecnico calabrese perde per infortunio il proprio centrocampista. Con il già affaticato Fabian Ruiz, a preoccupare Gattuso si aggiunge la condizione di Stanislav Lobotka. Il calciatore slovacco ed ex Celta Vigo non ha partecipato all’allenamento per un “affaticamento muscolare al retto femorale sinistro”.

Notizie Napoli, il comunicato sulle condizioni di Lobotka: svelati i convocati per la sfida di Coppa Italia

La SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato i convocati per la sfida di Coppa Italia che si disputerà domani sera al San Paolo, tra Napoli e Inter. Il club azzurro e Gennaro Gattuso dovranno far a meno di Stanislav Lobotka. Questo che segue, è quanto apparso in una nota ufficiale del club: “Non sarà del match Lobotka. Il centrocampista azzurro, che oggi non ha partecipato all’allenamento, non sarò convocato per un affaticamento muscolare al retto femorale sinistro”.