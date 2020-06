Notizie Brescia, è guerra con Balotelli

Notizie Brescia Calcio Balotelli ultime | Ormai tra Mario Balotelli e il Brescia è guerra aperta. Il calciatore e il club si separeranno ufficialmente nei prossimi giorni dopo un duro scontro avuto tra le parti, in particolare l’attaccante italiano e il presidente Cellino. Il calciatore, assistito dal suo procuratore Mino Raiola, è entrato in causa con il club lombardo dopo essere stato accusato di aver saltato gli allenamenti. Intanto, negli ultimi giorni, il calciatore è stato rifiutato e gli è stato negato l’accesso al centro sportivo del Brescia. Chiara l’intenzione di Cellino e mister Diego Lopez che non hanno usato parole al miele per lui. Balotelli però non si arrende, pare che nelle ultime ore il calciatore abbia messo in mora il Brescia in merito allo stipendio del mese di marzo. Definito dal presidente Cellino ‘Un vero fallimento’, il calciatore e il suo agente Mino Raiola ci hanno tenuto a precisare tramite social che il calciatore non aveva mai fatto tamponi tramite il club. Ora il Brescia non ci sta e ha duramente attaccato il calciatore e il suo agente.

LEGGI ANCHE >>> Brescia, Balotelli allontanato dall’allenamento

Ultime Brescia, comunicato choc contro Balotelli: “Calunnie vergognose”

Durissimo comunicato del Brescia calcio che ha risposto per le rime alle accuse di Mario Balotelli e il suo agente Mino Raiola. La società ci ha tenuto a precisare che proprio oggi c’è stata l’ispezione federale in merito ai controlli delle normative del protocollo da Coronavirus. Il club ha accusato i due di aver calunniato con false informazioni in merito alla questione tamponi società-calciatori. La società ha fatto capire a fine comunicato che la farà pagare a Balotelli e il suo agente nelle sedi opportune, per danni economici e d’immagine.