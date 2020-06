Serie A in chiaro: Mediaset si oppone

Gare in chiaro per il campionato di Serie a, ora il vero problema è Mediaset. Un passo in avanti è stato fatto sia con Sky sia con Dazn, ma, dopo le tre gare di Coppa Italia, non c’è ancora l’accordo per le partite e gli orari degli highlights. Anzi, ieri c’è stato un passo indietro perché Mediaset ha inviato in Lega una lettera di diffida.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il vero problema ora è la tv del biscione. Il gruppo è stato il primo (ma in via Rosellini sospettano che non sarà l’unico) a manifestare il suo malcontento per l’ipotizzata trasmissione su TV8 di una partita di Sky (Atalanta-Sassuolo di sabato 20) e di sul web per Dazn (probabilmente Verona-Cagliari sempre di sabato 20 oppure uno di quelli delle ventisettesima giornata: Verona-Napoli, Genoa-Parma o Inter-Sassuolo). Al momento la soluzione allo studio è 2 sfide nel week end del 20-21, ma le cose potrebbero cambiare.

Mediaset: il motivo del polverone

Il motivo? Mediaset ha inviato una missiva nella quale viene specificato che, in assenza di una decisione governativa, vorrebbe diffondere le immagini.

Ora se sarà la Lega a dare la facoltà di trasmettere 1/2 incontri sul digitale terrestre, la tv di Berlusconi vuole comprarne i diritti. Qualora non le fosse data questa opportunità, è pronta a chiedere tramite un provvedimento d’urgenza (articolo 700 del codice di procedura civile) di bloccare la diretta.

Un’iniziativa analoga potrebbero metterla in atto anche la Rai visto che una gara trasmessa farebbe diminuire gli ascolti della altre tv.