Pioli dopo Juventus-Milan: “Ha inciso il rigore assegnato all’andata”

Pioli nel post-partita di Juventus-Milan

Pioli dopo Juventus-Milan | Ha parlato ai microfoni di Rai Sport, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli. Le sue parole, dopo la delusione per il solo pareggio ottenuto all’Allianz Stadium.

Le parole di Stefano Pioli

“Possiamo recriminare qualcosa, mi spiace dirlo, ma è chiaro che nel doppio punteggio pesa il rigore dell’andata. Oggi abbiamo subito troppo la pressione iniziale della Juventus, ingenuità nel rimanere in inferiorità numerica. Grandissima partita in difesa, abbiamo avuto due o tre palloni che potevano portarci in vantaggio. Peccato, perché la Coppa Italia era un nostro obiettivo, vogliamo l’Europa. Ora serve raggiungerla tramite la classifica in campionato.

Io dico che i risultati sono chiari, ci sono stati due pareggi, differenza sottile. Non credo che abbiamo fatto peggio dei nostri avversari. Purtroppo non segniamo fuori casa e usciamo dalla Coppa. Ripartiamo in campionato, siamo dispiaciuti, questo sicuramente. Volevamo la finale di Roma”.