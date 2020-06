Oroscopo di domani 13 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Hai vissuto un periodo un po stressante, ma adesso finalmente comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Goditi un po di relax per quanto riguarda il lavoro. In amore invece tutto in stallo, aspetta il momento giusto per dichiararti.

Toro. Sei sempre stato parecchio razionale nelle tue scelte, ma da qualche giorno a questa parte ti stai facendo trascinare troppo dagli eventi. Cerca di riprendere il controllo, spesso ciò che fanno gli altri non è quello che vorresti fare tu.

Gemelli. Giornata molto positiva per te, dove ritroverai serenità dopo qualche giorno un po in chiaroscuro. Sei energico e con tanta voglia di fare, occhio solo alle tue finanze.

Cancro. Cerca di gestire meglio le emozioni: in amore stai avendo difficoltà con il tuo partner, spesso ti senti fuori luogo e a disagio. E’ questione di tempo, non abbatterti.

Leone. Non è un periodo facile per te: sul lavoro non riesci a portare avanti i tuoi progetti, e a volte ti senti poco apprezzato e appagato. Cerca di non demordere e di migliorare la tua autostima, hai molte capacità e devi imparare a farle vedere.

Vergine. Sei una persona molto forte e con tanto senso di sacrificio, ma cerca di non dedicarti solo agli altri. Ora è arrivato il momento di pensare anche un po a te stesso.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani sarà una giornata piuttosto confusionaria, ci sono situazione poco chiari e poco gestibili che vi rendono la vita difficile. La vostra relazione sta vivendo un momento difficile a causa di una delusione che non appartiene ad essa: imparate a scindere i rapporti nella vita.

Scorpione. Ti senti da giorni fuori gioco e nervoso, è sotto gli occhi di tutti ma non te ne rendi conto. Sei stato estremamente frettoloso nei legami e nelle relazioni interpersonali. Quando si è stanchi si rischia di fare qualcosa di sbagliato.

Sagittario. L’amore sta andando a gonfie vele e da domani potrebbe addirittura migliorare con piccoli accorgimenti. E’ il lavoro che continua a provocare malumori e disagi. Forse non sono arrivati i giusti riconoscimenti per i vostri meriti.

Capricorno. Sei una persona calma e pacata, ma qualcosa ti ha fatto innervosire. Dosa la rabbia e riparti da 0, sei una personalità molto forte mentalmente, non lasciarti sopraffare dall’avventatezza.

Acquario. Avete una voglia matta di cambiare le cose ma non tutti riescono a muovere i primi passi. Da domani ci saranno nuove opportunità, dovete saper scegliere la migliore. In amore il futuro è molto promettente, abbiate ancora un po’ di pazienza.

Pesci. Sei parecchio stressato, il lavoro è stato tanto e non ti sei fermato un attimo. Ora è arrivato il momento di godersi un po di relax, questo fine settimana dedicalo a te stesso.