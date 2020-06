Notizie Parma, l’agente di Caprari: “Sono preoccupato per il contratto”

Ultime Parma | Dubbio per Gianluca Caprari. Il calciatore è stato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria nello scorso gennaio.

La situazione contratti in scadenza in casa Parma si fa delicata in vista del 30 giugno. Non solo Dejan Kulusevski, tra i calciatori che a fine mese vedranno il contratto terminare c’è anche Gianluca Caprari, acquistato a titolo temporaneo.

Ultime Parma, parla l’agente di Caprari

Davide Lippi, agente dell’attaccante dei crociati, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a ParmaLive.com confermando il clima di incertezza intorno alla questione:

“Siamo tutti un pochino attenti nel vedere cosa succederà perché comunque è un campionato nuovo. In questo momento si apre una fase delicata dove serve maggiore attenzione.

Caprari è molto concentrato e poi staremo a vedere cosa succede con la questione contratti, stiamo aspettando anche noi le decisioni e le relative comunicazioni. La preoccupazione c’è certamente, finché non vengono messi in ordine i regolamenti non sappiamo come andrà a finire. Serve mettere nero su bianco.

Bisogna capire cosa succederà con i riscatti e i rinnovi dei prestiti, manca ancora qualche giorno e speriamo di vedere sistemate le cose.