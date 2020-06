Notizie Inter: De Vrij in dubbio, Godin recupera?

Ultime Inter, pessime notizie per i nerazzrri. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri Godin è tornato a lavorare sul campo, ma resta comunque in dubbio la sua partenza per Napoli. De Vrij e Bastoni, invece, si allenano in gruppo da lunedì e potrebbero recuperare.

Dunque, solo Skriniar in difesa per il Napoli sarà al 100%. Insomma, in vista della Coppa Italia, i dubbi per Conte continuano ad essere in difesa. Vecino a parte, è proprio nel reparto arretrato che si sono concentrati acciacchi.

Oltre a Godin, infatti, resta da decidere se sia il caso di impiegare entrambi dal primo minuto. Quello che attende l’Inter, infatti, è un vero tour de force, con gare ogni 3 giorni, sarà fondamentale non perdere nessun titolare.Dubbi anche nella fila degli azzurri.

Ultime Inter: Skriniar c’è

A Napoli l’Inter deve recuperare. Ci sarà l’ex Sampdoria e molto probabilmente De Vrij guiderà il reparto arretrato. I centrali laterali, però, dovranno garantire rapidità e abilità nell’uno contro uno, nonché capacità di recupero. L’identikit, evidentemente, potrebbe essere quello di D’Ambrosio, ma anche il terzino alle prese con qualche acciacco un paio di settimane fa, w non è al massimo.

In porta Handanovic che dovrà tenere la porta inviolata: ad inizio stagione cosa scontata con 4 clean-sheet nelle prime 5 giornate di campionato. Da lì in poi, però, i meccanismi difensivi si sono quasi sempre inceppati, tanto che, restando alla serie A, nei 20 turni successivi, solo altre 4 volte imbattuti.