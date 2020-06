Notizie Brescia, Raiola: “Il club non fa tamponi”

Ultime Brescia | Mario Balotelli è oramai un caso. Il suo agente, Mino Raiola, si è sfogato alla “Gazzetta dello Sport” replicando anche alle parole di Mattia Grassani, legale del presidente Cellino.

Caso Balotelli, parla Grassani

“Penkso che Mario Balotelli sia l’unico calciatore europeo militante nella massima serie che abbia messo in mora il proprio club, ai sensi dell’Accordo Collettivo, per ottenere il pagamento integrale del mese di marzo nonostante il Coronavirus e con le attività sportive completamente sospese. Inoltre, il Brescia ha ormai perso il conto delle diffide, inviate dal calciatore per l’impossibilità di allenarsi e/o atteggiamenti discriminatori posti in essere nei suoi confronti. Negli ultimi dieci giorni ne ha inviate tre, tra le 20 e le 23.30, l’ultima mercoledì sera, con gli uffici chiusi. Se continua così, con l’esperienza maturata, può prendere una laurea ad honoris causa in Giurisprudenza”.

Caso Balotelli, la replica di Raiola