News Napoli, infortunio Mertens: le condizioni del belga preoccupano

Il belga non ha recuperato del tutto. Domani Gattuso prenderà la sua decisione definitiva se far giocare o meno il numero 14.

News Napoli, Mertens prova a stringere i denti

Dries Mertens è a rischio per la sfida di domani sera contro l’Inter, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sua presenza è in dubbio, potrebbe addirittura partire dalla panchina. Nulla di grave, ma lo staff medico sta seguendo le condizioni del calciatore ora dopo ora e prenderà tutto il tempo possibile prima di una decisione finale. Nella rifinitura di oggi pomeriggio il calciatore si è allenato senza forzare troppi carichi per evitare ulteriori complicazioni.

Il mister Gennaro Gattuso scioglierà le riserve domani pomeriggio e deciderà se schierare o meno ‘Ciro‘ dal primo minuto. Nel caso in cui non dovesse recuperare dall’affaticamento muscolare, al suo posto potrebbe giocare il polacco Arkadiusz Milik. Mertens farà di tutto per esserci alla sfida del San Paolo ed affrontare il suo rivale e connazionale Romelu Lukaku.

Ultime Napoli: non solo Mertens, in dubbio anche Allan e Fabian Ruiz

Anche Allan e Fabian Ruiz non sono al meglio e potrebbero non recuperare per la partita di domani sera. I due sono ancora alle prese con degli affaticamenti muscolari e difficilmente potranno essere in campo. Al loro posto potrebbero giocare i due nuovi acquisti di gennaio: Diego Demme e Stanislav Lobotka che, insieme a Piotr Zielinski, comporrebbero il centrocampo azzurro.