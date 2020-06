Ultime Cagliari, infortunio per Nainggolan: sospiro di sollievo

News Cagliari infortunio Nainggolan condizioni ultime | Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter in prestito al Cagliari, a fine stagione tornerà sicuramente a Milano. Il calciatore belga ancora non sa quale sarà il suo futuro, intanto, si concentra sul club sardo e spera di raggiungere l’Europa League che per diversi mesi è stata alla portata del Cagliari. Poi black out totale della squadra per due mesi senza vittorie e con l’esonero di Maran. Ora, al suo posto, in panchina c’è Walter Zenga. Il tecnico ha parlato proprio nelle ultime ore in merito alle condizioni di Radja Nainggolan.

News Cagliari, infortunio Nainggolan: aggiornamenti importanti sulle condizioni

L’allenatore del Cagliari ha soltanto dato la conferma: Radja Nainggolan starà bene prima del previsto. Nulla di allarmante e preoccupante per il belga, che Zenga vorrebbe provare anche nel ruolo di falso nove al suo rientro. Il calciatore potrebbe restare fuori per circa 2-3 settimane e saltare quindi l’inizio di ripresa di stagione di Serie A. Chi invece è recuperato per il Cagliari è Cragno, che Zenga ha definito uno dei migliori giovani portieri italiani insieme a Donnarumma e Meret. Il giovane portiere è pronto a tornare tra i pali della porta del club sardo. Cragno era tornato a giocare tra gennaio e febbraio dopo 6 mesi fermo per infortunio, poi di nuovo lo stop ma questa volta a causa del Covid 19.