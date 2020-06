Lazio, mercato “stile Tare”: i possibili colpi, tra certezze e promesse (FOCUS CM24)

La Serie A è prossima alla ripartenza, ma non si può di certo escludere che il pensiero della maggior parte delle squadre sia ancora rivolto al mercato. La prossima stagione avrà bisogno di ulteriori rinforzi, e questo anche considerando il già alto tasso di difficoltà che sta presentando il nostro campionato. Lo sa bene anche la Lazio, sempre molto attenta e meticolosa quando si tratta di acquisti, e che nel corso degli anni è riuscita a mettere su una squadra davvero molto competitiva. Igli Tare senza dubbio si attiverà parecchio, e questi sono i possibili colpi che potrebbero essere fatti nel futuro prossimo.

PORTA

Certezza – Perin: Si sa, la Lazio ha a disposizione un gran bel portiere, ancora giovane e con ampi margini di miglioramento come Strakosha. Eppure i biancocelesti potrebbero anche decidere di rinforzare ulteriormente il reparto, magari con un estremo difensore che possa far da chioccia agli altri. Perin può essere il profilo ideale. Prezzo: 8 milioni

Promessa – Vandevoordt: 18 e già esperienza in Europa con la maglia del Genk. Non si può chiedere di meglio se si cerca un portiere talentuoso, e Tare senza ombra di dubbio lo avrà già inquadrato come possibile rinforzo. Il portiere belga si è dimostrato pimpante ed elastico nella sua breve carriera, e chissà se la squadra capitolina non decida magari anche in futuro di puntarci. Prezzo: 2 milioni

DIFESA

Certezza – Pezzella: Il difensore argentino della Fiorentina è sicuramente uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Il suo impatto in maglia viola ha suscitato l’attenzione di tutti, ed in poco tempo è diventato uno dei leader indiscussi della squadra di Firenze. Si trascina con sé tante concorrenti, e tra queste c’è anche la Lazio, intenzionata a prendere un altro centrale di esperienza. Prezzo: 15 milioni

Promessa – Hickey: Classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Celtic, il giovane difensore si è messo in luce con la maglia degli Hearts. Sebbene questi ultimi siano ultimi in classifica, le qualità del ragazzo hanno brillato particolarmente. Può giocare anche nel ruolo di terzino, e la sua duttilità potrebbe essere esattamente ciò che vuole Simone Inzaghi. Prezzo: 1 milione

CENTROCAMPO

Certezza – Gagliardini: Il giocatore dell’Inter potrebbe essere un giocatore molto interessante per il prossimo mercato biancoceleste. Giocatore ancora giovane ma già con un’ottima esperienza con Atalanta prima e Inter poi. Nelle gerarchie di Conte troverà sempre meno spazio, la squadra capitolina può approfittarne. Occhio però alla folta concorrenza. Prezzo: 10 milioni

Promessa – Shaparenko: Centrocampista ucraino della Dinamo Kiev e della nazionale è considerato, in patria, come uno dei migliori talenti europei. Capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, il classe 98’ potrebbe essere un classico colpo stile Tare, pagando poco e facendo esplodere la sua valutazione nel giro di poco tempo. Per lui sono anche arrivate ben 7 presenze in Europa League. Prezzo: 4 milioni

ATTACCO

Certezza – Bakambu: La Lazio potrebbe aver bisogno di un altro attaccante di esperienza per rinforzare il proprio reparto, e Bakambu potrebbe essere il profilo ideale. Centravanti potente, veloce e con tantissima voglia di riscatto. Al Villareal fece molto bene, e dopo la sua esperienza cinese, ecco che potrebbe tornare nel calcio europeo. I biancocelesti lo tengono d’occhio. Prezzo: 15 milioni

Promessa – Pinamonti: L’attaccante di proprietà dell’Inter ha fatto parecchia fatica quest anno, e con la maglia del Genoa ha segnato poco e non ha di certo rispettato tutte le aspettative. A fine stagione tornerà in nerazzurro, e chissà che la Lazio non possa decidere di puntarci. Simone Inzaghi e la Capitale possono dargli linfa vitale, e soprattutto possono dargli quella fame agonistica che è un po mancata in questa annata. Il centravanti può avere una carriera gloriosa, deve solo trovare fiducia e ambiente giusto. Prezzo: 15 milioni

Di: Christian Mattera