Mercato Juventus, Sarri boccia l’obiettivo Chiesa

Mercato Juventus: Paratici propone Chiesa, Sarri dice “no”

Mercato Juventus Sarri Chiesa | La Juventus prepara diversi colpi per la prossima stagione, e ragiona soprattutto su come andare a rinforzare il reparto offensivo. I bianconeri sanno di dover alzare ulteriormente l’asticella, e sanno altrettanto bene di come qualche suo obiettivo sia nel mirino di altre pretendenti. E’ il caso di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che piace tantissimo alla Vecchia Signora. Il figlio d’arte è una preda ambitissima in Italia, e anche la squadra di Torino ci ha pensato parecchio.

Nelle ultime ore però sono arrivate parecchie notizie in merito, e molte di queste hanno disegnato un quadro della situazione che sembra ormai molto più chiaro: la Juventus non è più tanto convinta di puntare a Chiesa, e questo anche dettato dalle intenzioni di Sarri. Il tecnico bianconero, stando a quanto riportato da Repubblica, non è infatti per nulla convinto dell’investimento, poichè ritiene il giocatore non adatto al suo stile di gioco. Che la Juve possa essersi dunque tirata fuori del tutto dalla corsa?

Ultime Juventus: niente Chiesa, si cambia obiettivo

Chiesa difficilmente diventerà un giocatore della Juventus, e su questo possiamo metterci le mani sul fuoco. Dirigenza e allenatore non sono convinti, e lo sono invece per quanto riguarda altri obiettivi. Se l’esterno viola sembra essere sfumato, discorso inverso invece riguarda Zaniolo, ad oggi in cima alla lista.