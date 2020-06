Juventus-Milan, espulsione per Rebic: fallaccio su Danilo (VIDEO HIGHLIGHTS)

Juventus-Milan, Rebic stende Danilo: espulsione al minuto 18

Juventus-Milan, espulsione Rebic | Doppio colpo per il Milan, perché nel giro di pochi minuti succede veramente tutto all’Allianz Stadium. Un calcio di rigore assegnato per la Juventus, dopo un tocco di braccio di Andrea Conti in area di rigore, tirato e sbagliato da Cristiano Ronaldo. Il pallone colpisce il palo dopo un leggero tocco di Gigio Donnarumma e la palla che finisce fuori dal rettangolo dell’area di rigore. A ridotto però, in maniera inspiegabile e molto ingenuamente, un’entrataccia di Ante Rebic, che stende con un colpo da taekwondo, il brasiliano Danilo.

Juventus-Milan, l’espulsione di Rebic