Juventus, Bonucci: “Siamo stanchi, ora vinciamo la finale. Che Milan in 10 contro 11”

Juventus Milan Coppa Italia Bonucci | Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato al termine del match di Coppa Italia contro il Milan. Partita che non va oltre lo 0-0 e dunque è la Juventus a passare in finale in vista dell’1-1 ottenuto a San Siro all’andata. Queste le parole del calciatore bianconero che ha parlato ai microfoni Rai al termine della partita:

“L’importante era arrivare in finale per raggiungere il primo obiettivo stagionale mercoledì. Abbiamo fatto bene, anche il Milan ha fatto una buonissima partita in 10 contro 11. Cristiano Ronaldo è importante sempre, è stato sfortunato con il palo, capita anche ai grandi. Siamo stanchi a giocare dopo 90 giorni in uno stadio vuoto. Speriamo che il calcio dia speranza e gioia in questo periodo terribile per l’umanità del mondo intero”.