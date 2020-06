Juventus-Milan, i convocati di Sarri: out Higuain, Chiellini e Ramsey

Juventus-Milan: Sarri dirama la lista dei convocati

Juventus Milan Sarri convocati | Il ritorno in campo si avvicina sempre di più, e a distanza di poche ore dal match di Coppa Italia tra Juventus e Milan, Maurizio Sarri ha diramato la sua lista dei convocati. Un match molto importante, che vede per ora la sfida ferma sull’1-1 dopo la partita di andata. I bianconeri ora giocheranno in casa, e seppur senza tifosi, saranno accompagnati da tantissimi telespettatori da casa, i quali sosteranno la Vecchia Signora.

Il tecnico dovrà fare a meno di diversi giocatori infortunati: Demiral, out da diverse mesi, ma anche Chiellini, Higuain e Ramsey. Assenze importanti, che hanno costretto Sarri ad aggregare alla prima squadra ben quattro giocatori dall’Under 23: Olivieri, Muratore, Vrioni e Zanimacchia. Questa la lista completa:

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

35. Olivieri

38. Muratore

44. Vrioni

46. Zanimacchia

77. Buffon

Juventus: una semifinale per ripartire alla grande

Una partita davvero importante quella di stasera, e per ragioni davvero molto varie. La prima riguarda ovviamente la ripartenza tanto attesa, dove la Juventus non vorrà affatto sfigurare dopo un lungo periodo di stallo. Inoltre c’è ovviamente il fattore trofeo, il quale continua ad essere tanto ambito dalla squadra di Torino. Sarri e la sua squadra vogliono fare bene, e battere un Milan che all’andata giocò una grande sfida.