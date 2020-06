Figc, niente quarantena di squadra se un giocatore è positivo

E’ arrivata l’ufficialità da parte del CTS a poche ore dal primo match ufficiale post-pandemia. Accettata la richiesta della Figc.

FIGC, in quarantena solo giocatori positivi

E’ da poco arrivata l’ufficialità: il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del Governo ha accettato la richiesta della Figc che prevedeva di non mandare in quarantena tutta la squadra nel caso un giocatore dovesse risultare positivo al Covid-19. A poche ore da Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, è arrivata la notizia che farà felici sicuramente molti addetti ai lavori, in primis Gabriele Gravina che, pochi giorni fa aveva appunto dichiarato: “La quarantena mi sembra eccessiva, un altro stop sarebbe una beffa se non una sconfitta“. Prenderemo spunto da quello che già accade nel campionato tedesco: infatti, in Bundesliga, se un giocatore o membro dello staff risulta positivo la squadra non è più obbligata ad andare in isolamento per due settimane, ma solo la persona colpita dal virus.

Come riporta ‘La Repubblica‘: “Il nuovo modello prevederà che la mattina della prima partita successiva al rilevamento di un positivo nel gruppo squadra (calciatore o membro dello staff), a tutti gli altri sarà effettuato un tampone dall’esito rapido, in modo da riscontrare altri eventuali contagi“. Da lì si procederà a giocare la partita successiva solo quando il resto dei tesserati del club risulterà negativo.

Ufficiale: il campionato non si ferma

Il campionato può riprendere. E’ sicuramente una grande svolta che dovrebbe evitare lo stop definitivo della Serie A qualora venisse trovato un positivo all’interno della società.